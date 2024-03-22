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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

آثار مخاوف السكان المحليين.. مخلوق غريب يظهر في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.. فيديوجراف

صدى البلد

اكتشف السكان المحليون في ولاية اوكلاهما الامريكية مخلق غريب في بحيرة الولاية اثار مخاوف المواطنين . 

كان شكل المخلوق الغريب يتكون من مجموعك عقد تشبه القرون ، ما جعل السكان المحليين يظنون انه مخلوق فضائي ، و اثارو الرعب في جميع انحاء البلاد . 

وكشفت هيئة الحياة البرية في ولاية اوكلاهما الامريكية حقيقة هذا المخلوق و تاريخه الذي يعود الي ملاييين السنين و اسباب ظهوره المفاجئ في مياة البحيرة و توقعات ظهور مخلوقات مماثلة . 

وأكدت هيئة الحياة البرية أن هذا المخلوق خطرعلي المواطنين وقد يتسبب في حدوث مشكلات بمياة البحيرة . 

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل اكتشاف السكان المحليين بولاية أوكلاهما الأمريكية مخلوق غريب في البحيرة وتاريخ هذا المخلوق …  

السكان المحليون الحياة البرية مخلوق فضائي ولاية أوكلاهوما الأمريكية ولاية أوكلاهوما

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