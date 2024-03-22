آثار مخاوف السكان المحليين.. مخلوق غريب يظهر في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.. فيديوجراف

اكتشف السكان المحليون في ولاية اوكلاهما الامريكية مخلق غريب في بحيرة الولاية اثار مخاوف المواطنين .

كان شكل المخلوق الغريب يتكون من مجموعك عقد تشبه القرون ، ما جعل السكان المحليين يظنون انه مخلوق فضائي ، و اثارو الرعب في جميع انحاء البلاد .

وكشفت هيئة الحياة البرية في ولاية اوكلاهما الامريكية حقيقة هذا المخلوق و تاريخه الذي يعود الي ملاييين السنين و اسباب ظهوره المفاجئ في مياة البحيرة و توقعات ظهور مخلوقات مماثلة .

وأكدت هيئة الحياة البرية أن هذا المخلوق خطرعلي المواطنين وقد يتسبب في حدوث مشكلات بمياة البحيرة .

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل اكتشاف السكان المحليين بولاية أوكلاهما الأمريكية مخلوق غريب في البحيرة وتاريخ هذا المخلوق …