تامر شلتوت: العوضي نجم جماهيري وسعيد بردود أفعال حق عرب

يبدي النجم تامر شلتوت سعادته بردود الأفعال التي وصلته حتى الآن عن دوره في مسلسل حق عرب، مشيرًا أن هناك تطور كبير سيطرأ على الشخصية مع تطور الأحداث سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.



ويوضح تامر شلتوت، أن الجمهور أحب المواجهة التي حدثت بين العوضي وتامر وتوقعوا أن هناك صراع سيكون بين الشخصيتين، لافتًا أن الأحداث ستشهد مزيد من الصدام والصراع، والأحداث التي لن يتمكن من الإفصاح عنها الآن ولكن سيحب الجمهور إيقاع الشخصية والأحداث.



وعن العمل مع العوضي يلفت تامر، أن العوضي إبن بلد وممثل مهم وهو سعيد بالعمل معه في حق عرب، مشددًا أن يمتلك شعبية كبيرة في الشارع وهو ما جعل العمل يحقق مشاهدات كبيرة من بداية عرضه.

ويلفت تامر أنه مازال حتى الآن يصور أحداث المسلسل، ومن المفترض أن ينتهي في النصف الثاني من شهر رمضان.



حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.