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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 11.. مصطفى شعبان ينجح في الحصول على السمك

صدى البلد

شهدت الحلقة ١١ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

واستمر مصطفى شعبان في محاولة الحصول على السمك ولكنه فشل في الحصول عليه .

في الوقت الذي يحاول فيه تجار السمك منع مصطفى شعبان من الحصول على السمك ،، لقى احد الاشخاص المقربين من والده الذي اعطى له السمك .

وتنتهي الحلقة على قيام منذر رياحنه بتحريض رجالته على قتل المعلم وعدم السماح له بالمجئ للسوق.


قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

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