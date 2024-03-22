ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي: كدبت الكدبة وصدقتها

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على أزمتها مع الفنانة وفاء مكي، قائلة: الست دي عايزة تهبش في أي حاجة وتطلع في القنوات وتتكلم وتتصدر الترند وتلم فلوس".

تابعت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "أنا كنت عايز أصلح صورة ست بتربي ابنها وأمها تعبانة وربنا يعلم أننا عملت كده ابتغاء وجهة والله، ووفاء عارفة إنها كدبة الكدبة وصدقتها".





أضافت الفنانة ميار الببلاوي، :"أنا كنت بعمل خير ووفاء عيطت لي عشان أبرءها، وتلقيت تهديدا من زوجي للابتعاد عن الأزمة وعدم التعلق عليه، مضيفة: "وفاء بتمثل كويس وتقمصت شخصية المظلومة".

