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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المكرمات من الرئيس السيسي| مايسة المفتي: الرئيس اتولد ليساعد المرأة المصرية

صدى البلد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجموعة من النماذج النسائية المشرفة، عرفانًا وتقديرًا من الوطن بمجهوداتهن الكبيرة، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024.
 

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ومن أهم المكرمات كانت الدكتورة مايسة المفتي صاحبة فكرة مشروع محو الأمية تلك السعيدة التي كانت السبب في التطور الكبير في المجتمع المصري خاصة في القرى والنجوع.

وعبرت مايسة المفتي ، عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها في احتفالية المرأة المصرية لكنها لم تنتظر شكر من الدولة لأنها اعتادت أن تقدم بدون مقابل، لكنها شعرت أن مجهودها كله شعر به جميع الناس.

والدي كان يعالج الفلاحين بدون مقابل 

وأضافت المفتي لـ "صدى البلد" أن والدها كان دكتورًا وقدم خدماته للفلاحين فى القرية بدون مقابل، سواء كشف أو علاج أو عمليات؛ لذلك أخذت أنا وإخوتي جزءًا كبيرًا من عطائه وشخصيته.

وتابعت المفتي في حديثها إلى صدى البلد: “ كنت أعلّم الفلاحات في القرية وبدأنا تعليمهم القراءة والكتابة ولا أعرف السبب المحدد لذلك، كنت أجلس معهم أكثر من مرة في الأسبوع طوال النهار نعلمهم ونحل مشاكلهم”.

وأكدت أن قرارات الرئيس اليوم جعلتها تشعر أن الرئيس وُلِدَ ليساعد المرأة المصرية في شتى المجالات، وتمنت أن يقوم الجميع بمساعدة بعضهم لتنمية المجتمع.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من السيدات المتميزات والنماذج المشرفة من الأمهات المثاليات الفضليات خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية التي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الرجال بالدولة.

وبدأ الرئيس السيسي بتكريم الأمهات المثاليات، ومنحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور من محافظة الدقهلية، والأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية وفاء أحمد محمد من محافظة كفر الشيخ، والأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية تيسير محمود من محافظة مرسى مطروح، والأم المثالية الرابعة على مستوى الجمهورية أميمة طلعت من محافظة المنوفية.

السيسي احتفالية المرأة النماذج النسائية المشرفة مايسة المفتي المفتي

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