سميرة عبد العزيز قدمت دور الأم لكل العظماء.. وهذا أحب لقب لها

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن اليوم مميز بعيد الأم كما قال الشاعر في قصيدة العلم والأخلاق :"الأمُ مدرسةٌ إذا أعددتها… أعدت شعباً طيب الأعراق"، مضيفة أن الأم الصالحة التي تربي أولادها بعناية تخرج لنا شعب صالح.



وأضافت « عبد العزيز » خلال لقائها في برنامج “90 دقيقة” على قناة "المحور" أن دور الأم مهم جداً في المجتمع، موضحة أن أنا قدمت كثير من أدوار الأم لكثير من العظماء مثل الترمذي والشعراوي وأم كلثوم وعبد الوهاب وأخت عبد الحليم .





وأشارت الفنانة سميرة عبد العزيز، إلى أن أحب لقب أم العظماء كثيراً لأن التي تربي العظماء هي ست عظيمة مثلهم.





