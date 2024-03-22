سمعت اسمي من الرئيس ارتبكت.. صفاء أبو السعود تروي كواليس تكريمها اليوم

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن اليوم سعدت كثيراً بالبساطة والرقي والمحبة والتقدير لأنها كانت واضحة جداً جداً، مضيفة أن كنت سعيدة لكل السيدات انهم بيتكرموا من سيادة الرئيس السيسي.





وأضافت « ابو السعود » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن كانت مفاجأة بالنسبة لي هذا التكريم، موضحة أن بالرغم من أن الفنان يجب أن يكون جريئ إلا أنني اتصف بالخجل جداً وبرتبك جداً.





وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن عندما سمعت اسمي من الرئيس السيسي ارتبكت كثيراً وكان لدي الكثير من الكلمات التي اريد أن اسردها للجميع ولكن ارتباكي وخجلي أثر على هذه اللحظة.







