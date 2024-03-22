عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اكتشاف واحة مخفية بين أعلى جبال دولة عربية.. ما القصة ؟

صدى البلد

واحة مخفية.. لم تفصح أراض الدول العربية عن أسرارها بعد، وعلى الرغم من تصنيف بعضها بأنها تمتاز بالأراض الصحراوية والصخرية مثل الإمارات العربية المتحدة، لكن توجد بها واحات وجزر طبيعية خلابة.

اكتشاف واحة بين جبال صحراوية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي اكتشاف واحة خضراء في قلب منطقة صخرية بالإمارات العربية المتحدة، إذ لفتت الواحة اهتمام الرحالة ورائد الأعمال محمد سعيد الكعبي، واعتبرها مكانا مثاليا للراحة والاسترخاء.

تتعدد وجود الأماكن الطبيعية، لكن ما لفت انتباهه أنها تكون جافة طوال العام، وبالتزامن مع فصل الشتاء تزدهر الأشجار فيها من جديد، وتتحول إلى اللون الأخضر بالكامل.

txt

دعاء الرسول لسعة الرزق.. 4 كلمات تفتح لها أبواب السماء الآن

txt

احذروا التقلبات الجوية.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر

وبحسب الفيديو المتداول لرائد الأعمال، قال إنه زار المنطقة أكثر من مرة لكن تفاجئ بالمناظر الطبيعية هذه المرة، إذ تقع في منطقة جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات التي تجذب السياح بمناظرها وطبيعتها الصحراوية.

واحة طبيعية تظهر لاول مرة

في وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن جبل جيس كوجهة سياحية فريدة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. يعتبر جبل جيس أعلى قمة في البلاد، حيث يصل ارتفاعه إلى 2000 متر فوق سطح البحر.

تتميز رحلة صعود الجبل بمناخها المعتدل ومناظرها الخلابة. وعلى حد وصف محمد سعيد الكعبي الذي زار المنطقة أكثر من مرة لا يقتصر جمال الجبل على طبيعته المدهشة وارتفاعه الشاهق، بل يتاح للزوار أيضًا فرصة ركوب المسار الانزلاقي الأطول في العالم، الذي يمتد لأكثر من 2,800 متر. يعتبر هذا التجربة المثيرة فرصة للاستمتاع بالأدرينالين والمغامرة لدى الزوار.

تعتبر رحلة التخييم أيضًا واحدة من الأنشطة المشوقة التي يمكن ممارستها في جبل جيس. تتوفر مناطق مخصصة لنصب الخيام والمبيت، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بليلة ممتعة في قلب الطبيعة الساحرة.

الامارات العربيه المتحده اكتشاف أشجار التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

تزايد الضغط على إسرائيل.. بيان مشترك من بريطانيا وأستراليا بشأن الهجوم المحتمل على رفح

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

نادية زخاري تكشف عن مواقف مع الرئيس في زمن توليه منصب وزير

دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة.. يغفر ذنوبه ويضيء قبره ردده الآن

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

ضحية لعنة الفراعنة.. النيابة تصرح بدفن حارس عقار الواحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

درة تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ