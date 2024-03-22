اكتشاف واحة مخفية بين أعلى جبال دولة عربية.. ما القصة ؟

واحة مخفية.. لم تفصح أراض الدول العربية عن أسرارها بعد، وعلى الرغم من تصنيف بعضها بأنها تمتاز بالأراض الصحراوية والصخرية مثل الإمارات العربية المتحدة، لكن توجد بها واحات وجزر طبيعية خلابة.

اكتشاف واحة بين جبال صحراوية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي اكتشاف واحة خضراء في قلب منطقة صخرية بالإمارات العربية المتحدة، إذ لفتت الواحة اهتمام الرحالة ورائد الأعمال محمد سعيد الكعبي، واعتبرها مكانا مثاليا للراحة والاسترخاء.

تتعدد وجود الأماكن الطبيعية، لكن ما لفت انتباهه أنها تكون جافة طوال العام، وبالتزامن مع فصل الشتاء تزدهر الأشجار فيها من جديد، وتتحول إلى اللون الأخضر بالكامل.

وبحسب الفيديو المتداول لرائد الأعمال، قال إنه زار المنطقة أكثر من مرة لكن تفاجئ بالمناظر الطبيعية هذه المرة، إذ تقع في منطقة جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات التي تجذب السياح بمناظرها وطبيعتها الصحراوية.

واحة طبيعية تظهر لاول مرة

في وقت سابق، كانت قد أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن جبل جيس كوجهة سياحية فريدة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. يعتبر جبل جيس أعلى قمة في البلاد، حيث يصل ارتفاعه إلى 2000 متر فوق سطح البحر.

تتميز رحلة صعود الجبل بمناخها المعتدل ومناظرها الخلابة. وعلى حد وصف محمد سعيد الكعبي الذي زار المنطقة أكثر من مرة لا يقتصر جمال الجبل على طبيعته المدهشة وارتفاعه الشاهق، بل يتاح للزوار أيضًا فرصة ركوب المسار الانزلاقي الأطول في العالم، الذي يمتد لأكثر من 2,800 متر. يعتبر هذا التجربة المثيرة فرصة للاستمتاع بالأدرينالين والمغامرة لدى الزوار.

تعتبر رحلة التخييم أيضًا واحدة من الأنشطة المشوقة التي يمكن ممارستها في جبل جيس. تتوفر مناطق مخصصة لنصب الخيام والمبيت، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بليلة ممتعة في قلب الطبيعة الساحرة.