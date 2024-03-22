عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبه كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة في مقابر حدائق أكتوبر

صدى البلد

قررت النيابة العامة باكتوبر حبس مسجل خطر تخلص من جثة صديقه في مقابر حدائق اكتوبر بعد سقوطه من أعلى عامود حاول سرقته. 

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة شاب مصاب بكسور في الأنف والساق وسحجات بالظهر والبطن، وعثر عليها داخل المقابر بالقرب من الجبل.

 

txt

صاحبه رماه وهرب.. حل لغز العثور على جثة بمقابر أكتوبر

txt

ماس كهربائي.. حريق بمحل كيماويات في منزل برلماني بالبدرشين

وكانت البداية بتلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، بلاغا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص في المقابر، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي كلف العميد محمد أمين بسرعة كشف غموض الواقعة.


ونجح العقيد أحمد نجم مفتش المباحث والرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، في كشف ملابسات الواقعة برمتها، وتبين من خلال جمع التحريات أن الجثة لمسجل خطر، توجه بصحبة زميله لسرقة أعمدة الاتصالات، وعندما صعد إلى أعلى أحد الأعمدة اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، ليقوم شريكه بجره من داخل المنطقة الجبلية إلى المقابر ويتركه جثة هامدة.

النيابة العامة حبس مسجل خطر جثة مقابر حدائق أكتوبر الطب الشرعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

صدمهما ميكروباص.. مصرع طالب وإصابة صديقه في حادث مروع بالهرم

بسبب الاكتئاب.. ربة منزل تنهي حياتها في الهرم

الكنز الملعون في الواحات.. حفرة تنقيب عن الآثار تدفن حارس عقار بداخلها

بعد 4 أيام هروب.. سقوط المتهم بقـ.تل ابن منشأة القناطر في رمضان

صاحبه رماه وهرب.. حل لغز العثور على جثة بمقابر أكتوبر

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

ماس كهربائي.. حريق بمحل كيماويات في منزل برلماني بالبدرشين

بسبب غيبوبة سكر.. قائد سيارة يدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

صاحبه كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة في مقابر حدائق أكتوبر

محمد عبدالمنعم يقترب من الرحيل عن الأهلي | تفاصيل

نجم الزمالك السابق: تعجبت من عدم وجود "فتوح" مع منتخب مصر

بعد زيادة البنزين والسولار| خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن أسعار السلع: "انتظروا يوليو"

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

كلاكيت تاني مرة.. كلب شرس يهاجم طالب في الشيخ زايد بتحريض من مالكيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ