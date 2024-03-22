إشادة برلمانية وحزبية بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إنشاء "متحف المرأة المصرية"..ويؤكدون:تعزز مكانتها وتعكس تقدير الدولة لمجهوداتها وتضحياتها عبر العصور

برلمانية: إنشاء متحف للمرأة يؤكد ما وصلت إليه مصر من مساواة بين الجنسين

جيهان مديح تشكر الرئيس السيسي: إنشاء متحف للمرأة انتصار جديد لعظيمات مصر

حزب الجيل: الدولة وجهت جهودها لدعم المرأة في كثير من المجالات



أشاد عدد من النواب والأحزاب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء "متحف المرأة المصرية" في العاصمة الإدارية الجديدة ، وأكدوا أن تلك التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لمجهودات وتضحيات المرأة المصرية على مر العصور.

فى البداية أشادت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء "متحف المرأة المصرية" في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة:" انه يؤكد للجميع ما وصلت إليه مصر من مساواة بين المرأة والرجل فضلا عن ضمان حقوقها بشكل كامل".

المرأة المصرية أصبحت شريك أساسي

وأضافت لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية أصبحت شريك أساسي للرجل في عملية البناء والتنمية التي تقودها مصر في عهد الرئيس السيسي، وفي كل المواقع أثبتت قدرتها وكفاءتها، حتى صارت مبعثًا للفخر والاعتزاز لكل امرأة عربية، قائلةً: "المرأة المصرية هي الأم والأخت والزوجة والأبنة، وهي كل امرأة مكافحة في كل ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية. أنتم في إيدٍ أمينة".

وقالت نيفين الكاتب: لسنا في حاجة إلى التذكير ما حصلت عليه المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي وبما حققته من نجاحات ومكتسبات غير مسبوقة في تاريخها، بعد أن صار تمكين المرأة المصرية من المسلمات الرئيسية في جمهوريتنا الجديدة، وركيزة أساسية، وهو ما لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة سياسية قوية وواعية تؤمن المرأة وبمكانتها في المجتمع، وليس أدل على ذلك من حديث الرئيس السيسي أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع.. بل هي المجتمع بأكمله".

وأشارت نيفين الكاتب إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، تسارعت وتيرة حصول المرأة المصرية على المزيد من الحقوق سواء في العمل أو في قوانين الأسرة، أو في برامج المساعدات الاجتماعية لشقيقاتنا غير القادرات في كل ربوع مصر، وليس غائبًا عن الكثيرين منا ما حصلت عليه السيدات في مجال العمل القضائي وقبل ذلك في العمل الدبلوماسي وفي كل ميادين العمل، أصبحت كتفًا بكتف بجانب الرجل من أجل بناء حاضر ومستقبل بلدها.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل للمرأة المصرية.

وأكدت "مديح" في تصريحات لها ، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية، تعد انتصارا جديدا من سيادته للمرأة المصرية، موضحة أن تلك التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لمجهودات وتضحيات المرأة المصرية على مر العصور.

وثمنت توجيهات الرئيس باستحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال، مشيرة إلي أن المرأة حصلت في عهد الرئيس السيسي على دعم وتمكين غير مسبوقين.

وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر، عن فخرها باعتبارها أول رئيس حزب إمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة" أشرف بأنني أول رئيس حزب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "، مؤكدة ان ذلك يعكس حجم الدعم الحقيقي الذي حظيت به المرأة واصبحت تعيش بفضله عصرها الذهبي، بعد عقو وعقود من التهميش.

وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراثها وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، في العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي امتدادا لنجاحات الدولة في ملف تمكين المرأة.

وأشار" هجرس" في تصريحات له، إلي أن استحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال، يدعم الحفاظ على الأسرة وتماسكها بما يسهم في تكوين مجتمع اخلاقي سوي.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن الدولة المصرية وجهت جهودها لدعم المرأة المصرية في كثير من المجالات، أبرزها المجال الاقتصادي ووضع خطة تمكين نجحت في تعزيز سياسات دخول المرأة سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات،فضلا عن دعم وتمويل مشروعات صغيرة للنساء والفتيات وإتاحة الفرص التسويقية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.