الفرق 10 سنوات..معاذ نبيل مع أحمد داش من لا مؤاخذة إلى مسار إجباري

يشارك معاذ نبيل مع أحمد داش في مسلسل "مسار إجبارى" الذى تم الانتهاء من تصويره ويعرض حالياً في شهر رمضان 2024، وذلك بعد 10 سنوات كاملة من ظهورهما الأول سويًا وهما أطفال في فيلم "لاموأخذة" للمخرج عمرو سلامة والذى تم عرضه عام 2014، وسجل العمل أولى تجارب الثنائى في التمثيل.

معاذ نبيل اختاره المخرج عمرو سلامة وهو طفل لتقديم أحد الأدوار الرئيسية في فيلم "لامؤاخذة" واختيار الطفل الآخر أحمد داش لدور البطولة في الفيلم الذى تعتمد أحداثه على الأطفال، وبعدها استكمل كل واحد منهما طريقه في عالم التمثيل حتى التقيا بعد 10 سنوات في مسلسل "مسار إجبارى" الذي يعرض في شهر رمضان.

معاذ نبيل في العشر سنوات الماضية شارك في أكثر من عمل ما بين السينما والدراما بدور طفل منها"امبراطورية مين"، "ولاد رزق"، "لهفة"، "صد رد"، "هربانة منها"، "كابتن أنوش"، "أهو دا اللى صار"، وانتقل بعد ذلك إلى أدوار بمرحلة عمرية أكبر في "هجمة مرتدة"، وآخيراً "مسار اجبارى" الذى يشارك فيه وهو شاب.

مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

IMG_20240322_090506

Screenshot_2024-03-22-09-04-40-15

Screenshot_2024-03-22-09-04-35-01