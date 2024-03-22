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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زيارة ميدانية لطلاب مدرسة منشأة العباسة الإعدادية لمحطة المياه المرشحة بأبو حماد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة منشأة العباسة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية لمحطة مياه العباسة المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

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أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

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