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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

صراع التنانين على الطريق الزراعي.. ظهور حيوان نادر مفترس في شوارع مصر

صدى البلد

صراع التنانين على الطريق الزراعي.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعب يظهر صراعًا بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر. وأثار الفيديو الذعر والفزع بين المارة الذين شاهدوا المشهد المروع على الطريق.

ظهور تنين الكومودو على الطريق الزراعي

يوضح الفيديو الذي تم تداوله لقطات لاثنين من تنين الكومودو وهما يتصارعان بالقرب من طريق رئيسي وحقول زراعية. وقد أثارت هذه المشاهد الرعب والهلع بين المارة الذين عبورهم الطريق أثناء الصراع.

وقد سخر مصور الفيديو من مزارع يطارد الكومودو بعصا، دون أن يظهر أي خوف من الإصابة أو ربما لعدم وعيه بأن الكومودو حيوان مفترس وخطير.

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على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل الناس عن سبب ظهور تنين الكومودو في تلك المنطقة وخروجهما على طريق رئيسي، مطالبين السلطات بمتابعة الأمر لحماية الحيوانات والبشر وخاصة الأطفال من أي خطر قد يحدثه الكومودو.

لكن اتضح أن هذه الواقعة وقعت في العام الماضي وليست حديثة، وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها بالتزامن مع حادثة مشابهة، إذ أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول بشرق القاهرة، حيث صدم سكان المنطقة بتجوّله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.

تمكن الأهالي بمساعدة الجهات الأمنية من القبض على الأسد والسيطرة عليه، وتم تسليمه لوزارة الزراعة.

أين يعيش تنين الكومودو ؟

تنانين كومودو هي مخلوقات مدهشة تعيش في منطقة جزر كومودو في إندونيسيا. تمتلك هذه السحالي الضخمة قدرة فريدة على السيطرة على النظم البيئية التي تعيش فيها. تعتبر تنانين كومودو أكبر أنواع السحالي على وجه الأرض، حيث يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار ووزنها إلى 70 كجم.

تتغذى تنانين كومودو بشكل رئيسي على الجافان روسا، وهي نوع من الغزلان الصغيرة، ولكنها أيضًا تأكل الجيف والحيوانات الأخرى. تستخدم الكمين لصيد فرائسها، وتعتمد على سحبها بسرعة وشن هجوم قوي عليها. وعلى الرغم من أنها تعتبر حيوانات مفترسة قوية، إلا أنها تهاجم البشر نادرًا.

يتم تكاثر تنانين كومودو من خلال وضع البيض، وتحتفظ الأنثى بالبيض في عش ضخم مهجور أو في حفرة تعشيش محفورة ذاتيًا. تستغرق فترة حضانة البيض حوالي 7-8 أشهر، وتفقس الصغار في أبريل. تعيش الصغار في الأشجار لحمايتها من الحيوانات المفترسة، وتستغرق حوالي 8-9 سنوات حتى تصل إلى النضج الجنسي.

ومع ذلك، تواجه تنانين كومودو تهديدات جادة لبقاءها في البرية. تضيق مناطق تواجدها بسبب التدخل البشري، وتتأثر أيضًا بتغير المناخ. ولذلك، تعتبر تنانين كومودو مهددة بالانقراض، وتم وضعها على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ككائن مهدد بالانقراض.

التواصل الاجتماعي تنين الكومودو القاهرة المفترس

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