أثناء الصيام.. مصرع شاب بطعنات من جاره في نجع حمادي

لقي شاب مصرعه بطعنات قاتلة على يد جاره فى منطقة الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على يد جاره بمنطقة الترعة الضمرانية التابعة لمركز نجع حمادى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة.

تبين وفاة ع.ف 30 عاما، بطعنات متفرقة بالجسم، سددها له جاره، ما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات جيرة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تجرى التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.