عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مكي يتعلم اللغة الفرنسية ويعجب بمدرسة العترة

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية والتى تجمع الكبير بأفراد عائلته.

وبدأت الحلقة بـ"درس خصوصي" للكبير وأولاده العترة وجوني جورنيور من خلال استاذة فى اللغة الفرنسية.

وأعجب الكبير بمدرسة اللغة الفرنسية وحاول التواصل معها بعيدا عن أولاده وسط مواقف كوميدية جمعته بالعترة، وقام الكبير بكتابة رقم هانفه فى ورقة لكي يعطيها للمدرسة إلا أن العترة لاحظ وأفشل مهمته.

كما لاحظت مربوحة اعجاب الكبير بمدرسة اللغة الفرنسية وقامت بتهديده لعدم الحديث معها ونجحت فى ذلك.

وانتهت الحلقة بقيام جوني بعمل جديد وهو منشىء محتوى لبرامج المقالب بمساعدة هجرس والذي طلب من جوني تعليمه الجرافيك ديزاين والمونتاج.

 

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوي احمد مكي محمد سلام رحمة أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

رامز جاب من الآخر| إمام عاشور يكشف سبب إخفاء توقيعه للأهلي

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

رد فعل صادم من نجم الزمالك بشأن حلقة إمام عاشور مع «رامز»

موضوعات متعلقة

استكمال تصوير ثلاثة أعمال فنية بـ استوديوهات الأهرام

مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تصل للرغبة في الانتقام

الأوبرا تطلق لياليها العربية والإسلامية الرمضانية

سوزان نجم الدين: هناك روايات كثيرة عن فرقة الحشاشين

غدا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ "هل هلالك"

إسماعيل فاروق: ننتهي من تصوير مسلسل حق عرب خلال أيام

مسلسل العتاولة الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

نشرة الفن: أحمد سعد ندمان على الحلق والقميص الشبك وحمادة هلال يكشف مفاجآت المداح 4

ترشيحاتنا

ثورة جديدة.. تقارير تشير إلى قرب إطلاق GPT-5

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

الاتحاد الأوروبي : لن نعترف بانتخابات الروس في الأراضي المحتلة بأوكرانيا

أحضان وإحراج .. مقلب ساخن لـ ميدو وإمام عاشور مع رامز

آسف لإحباطكم.. مبابي يصدم ريال مدريد

الحكم بالسجن على مالك ناد فرنسي لتحـ.رشه بـ 6 موظفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

في اليوم العالمي للمياه.. ما هي الكمية التي يجب شربها يوميا؟

فيديو

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ