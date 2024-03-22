الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مكي يتعلم اللغة الفرنسية ويعجب بمدرسة العترة

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية والتى تجمع الكبير بأفراد عائلته.



وبدأت الحلقة بـ"درس خصوصي" للكبير وأولاده العترة وجوني جورنيور من خلال استاذة فى اللغة الفرنسية.



وأعجب الكبير بمدرسة اللغة الفرنسية وحاول التواصل معها بعيدا عن أولاده وسط مواقف كوميدية جمعته بالعترة، وقام الكبير بكتابة رقم هانفه فى ورقة لكي يعطيها للمدرسة إلا أن العترة لاحظ وأفشل مهمته.



كما لاحظت مربوحة اعجاب الكبير بمدرسة اللغة الفرنسية وقامت بتهديده لعدم الحديث معها ونجحت فى ذلك.



وانتهت الحلقة بقيام جوني بعمل جديد وهو منشىء محتوى لبرامج المقالب بمساعدة هجرس والذي طلب من جوني تعليمه الجرافيك ديزاين والمونتاج.





أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it