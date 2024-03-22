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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يقتل نظام الملك

نظام الملك
نظام الملك

شهدت الحلقة رقم ١٢ من مسلسل الحشاشين، مقتل نظام الملك على يد أحد أتباع حسن الصباح بعدما وعده بالجنة وحور العين تحت تأثير مخدر الحشيش. 

بعد فوز حسن الصباح وأتباعه على جيش السلطان قرر ملك شاه الخروج بجيشه لمحاربة السلطان العثماني وفي طريقه كانت المفاجأة. 

أقنع أحد قادة جيش السلطان ملك شاه بتناول طعام غريب وكان به سم قضى على حياته فورا في الوقت الذي اعتدى فيه شخص على نظام الملك. 

احتفى حسن الصباح بانتصاره على صديقه القديم وسلطان السلجوقيين في ضربة واحدة. 

 

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watchit خلال الأيام الماضية بعد عرض 11 حلقة شملت الكثير من أحداثه. 

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watchit مسلسل لحظة غضب الذي يعرض عبر الانترنت فقط، ومن بعده مسلسل المعلم. 

 شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وقوع معارك حامية بين قوات جنود حسن الصباح وجيش السلطان.

تمكن جنود حسن الصباح بمعاونة خارجية من هزيمة جيش السلطان وقتل قائدهم بعد معركة الليل القوية التي بدأت بإطلاق السهام النارية على جيش المقدمة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين السلطان العثمانى بيتر ميمي سارة الشامي حسن الصباح عبدالرحيم كمال فتحي عبدالوهاب

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