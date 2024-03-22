التطبيق لا يعمل .. بلاغات عن عطل تيليجرام Telegram

ذكر موقع Downdetector، المتخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، أن مستخدمي تطبيق تيليجرام Telegram، يواجهون مشاكل في استخدامه اليوم الجمعة 22 مارس.

أوضحت صفحة تطبيق المراسلة تيليجرام على موقع Downdetector، إنه تم الإبلاغ عن وجود مشاكل في استخدام التطبيق بناء على بلاغات عدد من المستخدمين.

انقطاع الخدمة بتطبيق تيليجرام

ووفقا للرسم البياني الذي قدمته خدمة Downdetector، أبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة الروسي الشهير، عن انقطاع خدمة تيليجرام خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الرسم البياني لعطل تيليجرام على موقع Downdetector

وتشير تقارير المستخدم إلى وجود مشكلات في تشغيل التطبيق، حيث اشتكى 126 مستخدما من توقف خدمة تيليجرام، حيث قالوا إن لا يعمل في الوقت الحالي.

وتتمثل معظم المشكلات التي تم الإبلاغ عنها، خلال الساعة الماضية، وفقا لبيانات "Downdetector"، حيث اشتكي 47% من المتأثرين بالعطل من أن التطبيق لا يعمل لديهم، و41% منهم يعانون من الاتصال بالخادم، و12% يواجهون مشكلة تلقي الرسائل.