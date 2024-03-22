بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة..‎ تامر عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء

طلب تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، من جمهوره الدعاء بالرحمة لواته وأشقائه الثلاثة المتوفين، وهم سامح وسميحة ونفيسة، قائلا "الله يرحمهم عشت معاهم أجمل أيام عمري".

ودخل تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في نوبة بكاء هستيري على الهواء إثر عرض صورة والدته الراحلة، قائلة: "أمي حبيبتي كانت صوامة وقوامة، لسه متوفية، كانت كل حاجة في حياتي، الطبطبة والحنية".

أضاف، بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت لنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".