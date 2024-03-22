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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة رسالة خطية، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة تسلم الرسالة -خلال استقباله بقصر الوطن في أبوظبي - الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الإمارات الذي نقل تحيات الملك حمد بن عيسى إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعبا دوام التطور والتقدم والازدهار.

وحمل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس الإمارات إلى ملك البحرين، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين .

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حمد بن عيسى الشيخ منصور بن زايد

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الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل


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