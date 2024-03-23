أخبار التوك شو|المفتى : ليس مطلوبًا من الإنسان إثبات إيمانه للمفتشين في النيات.. مصير السلع عقب تحريك أسعار المحروقات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

شوقى علام: الاختلاف أمر مشروع وسنة كونية

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، إن اهتمام الإسلام بالقلب يعطي انطباعًا راسخًا أنه يهتم بالجوهر أولًا، أما الظاهر والشكل فإنما هو ترجمة عما وقر في القلب.



مندوب مصر بالأمم المتحدة : رفضنا مشروع القرار الأمريكى أمام مجلس الأمن

قال السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لأنه لم يكن واضحا.



بسمة وهبة لـ ليلى عبد اللطيف: أنت مخاوية؟..وخبيرة الأبراج ترد: عيب يا مدام

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، إنّها يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.



هيئة الدعم الدولية: الموقفان الروسى والصينى الأقرب للقضية الفلسطينية من أمريكا.. فيديو

قال دكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن الموقف الروسي والصيني، الأقرب للقضية الفلسطينية والسياسية الخارجية للمجموعة العربية.



المفتى : ليس مطلوبًا من الإنسان إثبات إيمانه للمفتشين في النيات

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، التدين والإيمان لله عز وجل، ويقول في ذلك سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.



جمهورنا مبيغلطش | كهربا يكشف عن أزمات شيكابالا مع مشجعي الأهلي

علق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي، موضحًا أنه يرفض التحدث في هذا الأمر ولا يتحدث عن من السبب في هذه المشاحنات.

محمد الباز: الإخوان الإرهابية درست جماعة الحشاشين.. وبينهما أوجه تشابه

تحدث الدكتور محمد الباز، عن جماعة الحشاشين وعلاقة جماعة الإخوان الإرهابية بها، مؤكدا: "الحشاشين هي الجماعة الأم بالنسبة للإخوان".



بعد انخفاضها.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار السلع الفترة المقبلة

تحدث متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مصير الأسعار خلال الفترة القادمة بعد أن شهدت استقرار خلال الفترة الماضية بسبب تدفقات الأموال عقب مشروع رأس الحكمة.



عزة مصطفى مشيدة بالشركة المتحدة: جمعت الجمهور المصري والعربي

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب دراما رمضان.



تامر عبد الحميد: أنقذت الزمالك من فضيحة.. وهذه التفاصيل

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه أنقذ نادي الزمالك من فضيحة خلال تقلده إدارة التطوير والاستثمار بالنادي بجهود جبارة، وتعثرنا في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي وكان النادي مهددا بالحرمان من الاشتراك في مسابقة الكونفدرالية بسبب اشتراط الاتحاد الإفريقي على الأندية المحترفة وجود نشاط لكرة القدم النسائية والزمالك الفريق الوحيد الذي لا يوجد له فريق نسائي".



