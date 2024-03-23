ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لمصر؟ خبيرة الأبراج تكشف مصير الدولار

أثارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل بعد حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي “المحور” و"النهار" عن مستقبل الاقتصاد المصري.

وزفت ليلى عبداللطيف عددا من الأخبار السعيدة لجميع المصريين عن مصير الدولار وموعد تعافي الجنيه مع عدد من التحذيرات، كل ذلك نكشفه في الفيديو التالي:

وقالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إن ما يحدث اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما هو إلا أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار.

وأضافت أنّها ليست قلقة على مصر، متابعة: «الناس تعودت على مصر ادخلوها آمنين، لو الدنيا والعالم كلها جاعت مصر ما بتجوع».