عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس يتبنى الفئات الأولى بالرعاية.. وأطالب الحكومة بترجمة توجيهاته لدعم محدودي الدخل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

طالب النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل أكبر فئة من الشعب المصري، لتخفيف أعباء المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية وما ينجم عنها من مستويات تضخم مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة كانت مباشرة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأكثر احتياجا.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له  اليوم، إنه يجب أن تكون هناك أولوية لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من منطلق تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الأمان الاجتماعي لتلك الشريحة العريضة من الشعب المصري، الذي يعاني من أعباء اقتصادية صعبة، لافتا إلى ضرورة أن تواكب الحكومة تلك المتغيرات بقرارات حماية اجتماعية لتلك الفئات.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يكفل ربط التدخلات مدحت الكمار المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا؛ فضلا عن مساهمة تلك الإجراءات في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: توجيهات الرئيس السيسي بدعم صندوقي الأسرة وكبار السن، يترجم ذلك التوجه الذي تتبناه القيادة السياسية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والذي يجب أن تتواكب معه توجهات الحكومة.

مدحت الكمار مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تريزيجيه ومصطفى محمد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

السائق لمس ساقها.. الأمن يفحص فيديو التحرش بفتاة مكسيكية

ترشيحاتنا

مدة غيابه لم تحدد بعد.. إصابة إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلندا

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

ضربة قوية للأهلي.. نقل إمام عاشور للمستشفى بالإسعاف

حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار

بكاء وفرحة وإبهار| منتخب مصر يتقدم على نيوزيلندا في الشوط الأول

بعد استقرارها .. لجنة التموين بالغرف التجارية تكشف مصير أسعار السلع الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ