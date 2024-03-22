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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن استخراج بدل فاقد الرقم القومي 2024

صدى البلد

تعتبر البطاقة الشخصية من المستندات المهمة التي يبحث الكثير عنها كونها تعتبر من أهم المستندات التي تثبت هوية الفرد في الدولة وترسم ملامح حقوقه وواجباته كمواطن في الدولة. 

 

ويبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024 من خلال السجل المدني، وأونلاين .

 

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024

يمكنك استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024 من خلال الخطوات التالية:

•          اذهب إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقدان البطاقة الشخصية.

•          اذهب إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامتك.

•          املأ استمارة طلب استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.

•          قدم المستندات المطلوبة، وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة، صورة من شهادة الميلاد، صورتان شخصيتان.

•          دفع الرسوم المقررة لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.

•          استلام البطاقة الشخصية الجديدة في غضون 15 يومًا عمل

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أوراق استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

فيما يلي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024:

•          صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة.

•          صورة من شهادة الميلاد.

•          صورتان شخصيتان مقاس 4*6 سم خلفية بيضاء.

إذا كنت ترغب في استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد فوريًا، يمكنك تقديم طلب استخراج بطاقة شخصية فورية إلى مكتب السجل المدني. ورسوم استخراج بطاقة شخصية فورية هي ضعف رسوم استخراج بطاقة شخصية عادية.

 

استخراج بطاقة بدل فاقد أونلاين

يمكن استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

•          اذهب إلى موقع مصر الرقمية 

•          انقر على خيار الأحوال المدنية.

•          انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

•          قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

•          أدخل بياناتك الشخصية، وهي: الرقم القومي، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، محافظة الإقامة.

•          ارفع صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة.

•          ارفع صورة من شهادة الميلاد.

•          ارفع صورتين شخصيتين.

•          اقرأ الشروط والأحكام، ثم انقر على زر إرسال الطلب.

بعد تقديم الطلب، ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بمراجعة الطلب، وإذا كان مستوفياً للشروط، فسوف تقوم بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب، تحتوي على رقم الطلب وتاريخ استلام البطاقة الشخصية الجديدة. ويمكنك استلام البطاقة الشخصية الجديدة من مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامتك، في الموعد المحدد في رسالة البريد الإلكتروني.

 

يوضح صدى البلد أيضا المطلوب لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد؟

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024 هي:

•          صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة.

•          صورة من شهادة الميلاد.

•          صورتان شخصيتان.

 

كم يستغرق استخراج بطاقة بدل فاقد؟

تستغرق مدة استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024 من 10 إلى 15 يومًا عمل، وذلك في حالة تقديم الطلب عن طريق مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامتك. أما إذا قدمت الطلب عن طريق منصة مصر الرقمية، فسوف تصلك رسالة نصية من مصلحة الأحوال المدنية، تحتوي على رقم الطلب وتاريخ استلام البطاقة الشخصية الجديدة. وعادة ما يكون تاريخ الاستلام بعد 3 أيام عمل من تقديم الطلب. ومدة استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد فوري هي 30 دقيقة فقط.

خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2024

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