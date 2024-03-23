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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلع في الكتف.. تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد الإشاعات المبدئية

صدى البلد

أثبتت الأشعة التي خضع  لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر  عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف

 وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب، وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير ويخرج باكيا.

وعقب سقوط إمام عاشور طلب التغيير مشيرا إلى كتفه، ليتدخل الجهاز الطبي ويقرر تغيير إمام عاشور ويدخل بدلا منه حمدي فتحي.

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خلع في الكتف.. تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد الإشاعات المبدئية


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