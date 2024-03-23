بتحديثات متطورة.. إطلاق روبوت الذكاء الاصطناعي GPT-5 منتصف العام

أعلنت شركة OpenAI مطورة روبوت ChatGPT عن خططها ، للقيام بإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-5 وذلك منتصف العام الجاري، خلال فصل الصيف، وذلك بحسب المصادر المزعومة.

وفقا لموقع“oodaloop” فأن بعض عملاء المؤسسات قد تلقوا حديثًا عدة عروضًا توضيحية وذلك لأحدث نموذج ذكاء اصطناعي للشركة وبعض التحسينات المرتبطة به في روبوت ChatGPT.

وقد أثنى من جانبه أحد المديرين التنفيذيين الذين قاموا بالإطلاع حديثًا على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-5 على أدائه، وخاصةً مع حالات الاستخدام المرتبطة به.

على الجانب الآخر مازالت الشركة تقوم بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد حتى الآن وبعد الأنتهاء من مرحلة التدريب، ستبدأ الشركة باختبارات السلامة الداخلية، وهي عملية يقوم فيها الموظفون ومجموعة مختارة من الغرباء عادةً بتحدي النموذج و بطرق مختلفة في محاولة للعثورعلى أية مشكلات قبل إتاحته للجمهور وذلك لأن الشركة من المفترض أن تقوم بتصليح الأخطاء والمشكلات المكتشفة في النموذج في مرحلة اختبارات السلامة، ومن الممكن أن يؤخر ذلك إطلاق أي إصدار عن الموعد المحدد.