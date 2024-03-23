مجلس الحرب يلغي قرار نتنياهو ويوسع مساحة وفد التفاوض

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن مجلس الحرب الغى قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحد الكبير من المساحة لوفد التفاوض.



منح مجلس الحرب صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة .



وأفاد إعلام عبري بأن رئيس جهاز “الموساد” دافيد بارنياع توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، وتحدث عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.



وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير وافق على إرسال بعثة برئاسة برنياع إلى قطر لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.