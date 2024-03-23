سحب 13 دواء مصري من الأسواق.. تعرف عليها

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب 13 عقار طبي من السوق الدوائية، ويرجع سبب سحبها نظرا لأنها غير مطابقة للتشغيلة الموضحة من معامل هيئة الدواء.

تم سحب ووقف تداول وتحريز هذه الأنواع، ناصحة المستهلكين في حال الشك في المستحضر الصيدلي بالرجوع إلى هيئة الدواء سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

13 دواء تم سحبها من السوق

وجاءت الأدوية التي تم سُحبت من السوق الدوائية لعدم مطابقتها للمواصفات التي حددتها معامل الهيئة على النحو التالي:-

- دواء Dincedatric 7.5% 230070 وهو مطهر.

- دواء Zylofen syrup لعلاج أعراض الحساسية.

- دواءBrexpiprazole clavita Brexpiprazole clavita وهو يستخدم لعلاج أعراض انفصام الشخصية.

- دواء Lacteol fort capsules ويستخدم مضاد للفطريات وعلاج الالتهابات الجرثومية.

- دواء Atarax 10 mg ويستخدم لعلاج الكحة.

- Garamycin 40mg/ml Ampoule، وهو مضاد حيوي لعلاج التهاب الجلد.

- Cosantox Film Coated Tablet، كوزانتوكس، تشغيلة رقم 230465، لعلاج فقدان التركيز، الضغط والإرهاق.

أدوية أطفال تم سحبها

- سحب كونجيستال بسبب عدم مطابقته للشروط

- Haemostatine 250 mg tab، دواء لعلاج حالات نزيف الشعيرات الدموية، نزيف داخل البطين عند الأطفال حديثي الولادة.

- Ambropro lozenges 20 mg، وهو عبارة عن اقراص استحلاب

- Teller Intimate Feminine Wash، وهو علاج كغسول مهبلي لعلاج الحكة للنساء وجفاف المهبل.

- Purified Water USP 42 100% Purified water for oral use، رقم تشغيلة 3004، والمستخدم للأطفال وهو عبارة عن مياه نقية خالية من الصوديوم مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

- Terbafenol topical spray solution، تشغيلة رقم 22104002.