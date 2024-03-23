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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سحب 13 دواء مصري من الأسواق.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب 13 عقار طبي من السوق الدوائية، ويرجع سبب سحبها نظرا لأنها غير مطابقة للتشغيلة الموضحة من معامل هيئة الدواء.

تم سحب ووقف تداول وتحريز هذه الأنواع، ناصحة المستهلكين في حال الشك في المستحضر الصيدلي بالرجوع إلى هيئة الدواء سواء من خلال الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

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مصادرة 359 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

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ضبط 412 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

13 دواء تم سحبها من السوق

وجاءت الأدوية التي تم سُحبت من السوق الدوائية لعدم مطابقتها للمواصفات التي حددتها معامل الهيئة على النحو التالي:-

-  دواء Dincedatric 7.5% 230070  وهو مطهر.

- دواء Zylofen syrup لعلاج أعراض الحساسية.

- دواءBrexpiprazole clavita Brexpiprazole clavita وهو يستخدم لعلاج أعراض انفصام الشخصية.

- دواء Lacteol fort capsules ويستخدم مضاد للفطريات وعلاج الالتهابات الجرثومية.

- دواء Atarax 10 mg ويستخدم لعلاج الكحة.

- Garamycin 40mg/ml Ampoule، وهو مضاد حيوي لعلاج التهاب الجلد.

- Cosantox Film Coated Tablet، كوزانتوكس، تشغيلة رقم 230465،  لعلاج فقدان التركيز، الضغط والإرهاق.

أدوية أطفال تم سحبها 

- سحب كونجيستال بسبب عدم مطابقته للشروط

- Haemostatine 250 mg tab، دواء لعلاج حالات نزيف الشعيرات الدموية، نزيف داخل البطين عند الأطفال حديثي الولادة.

- Ambropro lozenges 20 mg، وهو عبارة عن اقراص استحلاب

- Teller Intimate Feminine Wash، وهو علاج كغسول مهبلي لعلاج الحكة للنساء وجفاف المهبل.

- Purified Water USP 42 100% Purified water for oral use، رقم تشغيلة 3004، والمستخدم للأطفال وهو عبارة عن مياه نقية خالية من الصوديوم مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

- Terbafenol topical spray solution، تشغيلة رقم 22104002.

أعراض الحساسية ارتفاع ضغط الدم الالتهابات الجرثومية الدواء المصرية العظام والكسور

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