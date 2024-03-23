إزالة مقابر مخالفة فى حملة لإزالة التعديات بكفر شكر فى القليوبية .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بكفر شكر فى القليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك في اطار تعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدي لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية.



وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن الحملة استهدفت ازالة مقابر مخالفة تم بنائها بدون ترخيص.



وشدد رئيس مركز ومدينة كفر شكر على جميع المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية بعدم التراخى أو التهاون وعدم السماح بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورصد أى مخالفات وتعديات وإزالتها فى مهدها طبقا للقانون.

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