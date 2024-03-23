السيطرة على حريق في مخزن كرتون بالطالبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق مخزن كرتون في حي الطالبية، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مخزن كرتون على مساحة 500 مترا مكون من طابق واحد.

وعلى الفور انتقلت سيارتين من الحماية المدنية في الجيزة ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.