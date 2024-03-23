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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعى لضم أرنولد مستغلا رحيل كلوب عن ليفربول

صدى البلد

يستعد ريال مدريد للاستفادة من خبر رحيل يورجن كلوب، المدرب الحالي لفريق ليفربول، بنهاية الموسم، وفقًا لتقارير صحفية متعددة.

ويتطلع الميرينجي إلى التعاقد مع الظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد.

وأفصح الصحفي فابريزيو رومانو عن مراقبة ريال مدريد لوضع أرنولد، في حين يرفض ليفربول حتى الآن التفكير في بيعه.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف العام القادم 2025، وهو ما يمنح الفريق المهتم بالتوقيع معه سعرًا أفضل، أو يمكن أن يمثل ورقة ضغط في حال اقتربت نهاية عقده دون التجديد.

لكن هذه المشكلة ليست حصرية لليفربول، حيث ينتهي عقود كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في نفس الصيف.

يُعتبر أرنولد أحد أبرز الاكتشافات التي قام بها كلوب مع الفريق، حيث تحول من لاعب وسط إبداعي إلى ظهير أيمن متميز.

 

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