عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

صدى البلد

تفقد انطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة  خدمات الإسعاف المصري بـ  معبر رفح ، وعقد  اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة . 

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، اليوم السبت إلى ‏‎‎‎‎‎‎‎مستشفى ‎العريش العام، في إطار زيارته إلى مدينة رفح المصرية تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والتقى أمين عام الأمم المتحدة ‎عددا من الجرحى الفلسطينيين المتضررين من الصراع في ‎غزة، من بينهم نساء وأطفال، والذين استقبلتهم ‎مصر لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وصل جوتيرش إلى مدينة رفح في شمال سيناء على حدود قطاع غزة، في مستهل زيارته التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يكرر جوتيرش دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان، ويتناول الإفطار في القاهرة مع عدد من اللاجئين من السودان الذين فروا من بلدهم بسبب الأعمال العدائية المستمرة، وسيؤكد على دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

تقرير: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي بداية من الصيف المقبل

ترشيحاتنا

لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي بموسكو.. فيديو

وزيرا خارجية مصر وسنغافورة يناقشان إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم القطاع الخاص

الإمارات تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع مصر لإسقاط المساعدات شمال غزة

تقارير عبرية: نجل نتنياهو يتطلع إلى العمل في القنصلية الإسرائيلية بميامي

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

سرقة تحت تهديد السلاح| السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بالساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ