أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

تفقد انطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الإسعاف المصري بـ معبر رفح ، وعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة .

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، اليوم السبت إلى ‏‎‎‎‎‎‎‎مستشفى ‎العريش العام، في إطار زيارته إلى مدينة رفح المصرية تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والتقى أمين عام الأمم المتحدة ‎عددا من الجرحى الفلسطينيين المتضررين من الصراع في ‎غزة، من بينهم نساء وأطفال، والذين استقبلتهم ‎مصر لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت وصل جوتيرش إلى مدينة رفح في شمال سيناء على حدود قطاع غزة، في مستهل زيارته التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن يكرر جوتيرش دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان، ويتناول الإفطار في القاهرة مع عدد من اللاجئين من السودان الذين فروا من بلدهم بسبب الأعمال العدائية المستمرة، وسيؤكد على دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.