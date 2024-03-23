حاولوا الهروب لأوكرانيا.. الرئيس الروسي يعلن القبض على منفذي هجوم موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، القبض على منفذي هجوم العاصمة موسكو، مؤكدا أنهم كانوا يحاولون الهروب إلى أوكرانيا.

ونشرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، شريط فيديو لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على العاصمة الروسية موسكو.

وأدان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم "الشنيع" في موسكو الليلة الماضية.

أفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق بارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.



وقال مسؤول روسي إنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.