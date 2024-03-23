توجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية.
واوضح محافظ الجيزة أنه فور تلقيه إخطاراً باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا علي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده الي المراكب النيلية الاخري دون وقوع اي خسائر .
محافظ الجيزة يتابع جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق باخرة نيلية|صور
توجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية.