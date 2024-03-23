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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق باخرة نيلية|صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

توجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية  فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقه القيادات الأمنية. 
واوضح محافظ الجيزة أنه فور تلقيه إخطاراً باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا علي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده الي المراكب النيلية الاخري دون وقوع اي خسائر .

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