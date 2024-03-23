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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقصف منشآت الطاقة الأوكرانية وزيلينسكي يسعى للحصول على دفاعات جوية

زيلينسكي
زيلينسكي

قصفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية في هجوم وصفته كييف بأنه أكبر غارة جوية على بنيتها التحتية للطاقة خلال عامين من الحرب، وصورته موسكو على أنه انتقام من الهجمات الأوكرانية خلال انتخاباتها الرئاسية.
 

وقال مسؤولون في كييف إن الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار أصاب سدًا ضخمًا فوق نهر دنيبرو، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وترك أكثر من مليون آخرين بدون كهرباء، مما أجبر كييف على طلب إمدادات الكهرباء الطارئة من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

 

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي بالفيديو، إن الضربات أثبتت مرة أخرى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية لا يمكن وقفها إلا من خلال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وأن ذلك يتطلب إرادة سياسية من حلفاء أوكرانيا.


واضاف زيلينسكي: 'الإرهاب الروسي أصبح ممكنا الآن فقط لأننا لا نملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التي، بصراحة، تتطلب إرادة سياسية كافية لتوفيرها'.

'يعرف جميع شركائنا ما هو مطلوب ومن يمكنه اتخاذ قرارات منقذة للحياة حقًا.'
 

وتباطأت المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الحلفاء الغربيين في الأشهر الأخيرة، ولا سيما حزمة بقيمة 60 مليار دولار من واشنطن، والتي تعثرت بسبب الخلافات السياسية في الكونجرس الأمريكي.
 

وأحيت الضربات، التي قالت كييف إنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في سبع مناطق، ذكريات شتاء 2022-2023 عندما قصفت موسكو بانتظام شبكة الكهرباء الأوكرانية.

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