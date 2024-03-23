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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري فواز: الفن ممتع ويجب أن يكون جيد الصنع

صبري فواز
صبري فواز

أكد الفنان صبري فواز، أن كل شروط الفن أن يكون جيد الصنع وممتع ويكون لدينا القدرة على تحميله رسالة أو لا يجب تحميله، موضحا أن الفن يجب أن يكون فن فقط، ولا يجب أن يكون بيت يربي أو مدرسة لكي يعلم أو مسجد وكنيسة كي يوعظ.

أشار خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك العديد من الأعمال التي تغير قوانين ولكن لا يجب أن يلزم الفن أن يحمل رسالة، مشددًا على أن هناك الكثير من الأعمال التي لا تحمل رسالة وجيده الصنع وتكون ممتعة وشيقة للجمهور.

أوضح صبري فواز، أن تحميل الفن لرسالة هو شئ جيد ولكن يحوله إلى شئ آخر وليس فن، منوهًا بأن الفن لا يجب أن يحمل رسالة فقط.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/PfQoyMG76xCLYrZ7/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري أسما إبراهيم شاشة القاهرة والناس صبرى فواز

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