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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حنان رمسيس: 1.63% ارتفاعا فى أداء البورصة الأسبوع الماضي |فيديو

حنان رمسيس
حنان رمسيس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند 1.939 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.897 تريليون جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054.96 نقطة.

وأضافت رمسيس فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596.4 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411.43 نقطة.

آخر جلسات الأسبوع أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إيجي إكس 100 خبير أسواق المال مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس مؤشرات البورصة المصرية يجي إكس 70 متساوي الأوزان

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