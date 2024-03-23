حنان رمسيس: 1.63% ارتفاعا فى أداء البورصة الأسبوع الماضي |فيديو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند 1.939 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.897 تريليون جنيه.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054.96 نقطة.

وأضافت رمسيس فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596.4 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411.43 نقطة.