المفتي: سيدنا النبي حذرنا من الاستسلام للضغوط النفسية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الاستسلام للضغوط النفسية، والانسياق وراءها بالانفعال أو الغضب أو الحزن الشديد، مؤكدا على أن الضغوط النفسية تؤدي لكثير من الأمراض العضوية والنفسية.

وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الطب الحديث جاء ليؤكد خطورة الانفعالات العصبية على صحة الإنسان، حيث يسبب الغضب ارتفاعا في ضغط الدم، والحزن الشديد يسبب قصور في عمل القلب.

وأشار إلى أن الإسلام اعتنى كثيرًا بالمطعم والمشرب، وجعل الطعام الطيب حلالًا لكي يفيد البدن، وحرم الطعام الخبيث الذي يؤذي البدن ويسبب له مشاكل عديدة ويضره، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الأعراف: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"، الطيب الذي أحله الله هو ما كثر نفعه وقل ضرره، والخبيث الذي حرمه الله هو ما كثر ضرره وقل نفعه.

