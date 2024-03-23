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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مجموعة برمائيات حديثة .. قصة اكتشاف ضفدع عمره 270 مليون سنة

صدى البلد

أطلق علماء الاحياء مسمى لنوع جديد تم وصفه مؤخرًا من البرمائيات الأولية التي عاشت قبل 270 مليون سنة على اسم كيروميتر الضفدع.

وفقًا لبيان، أعاد علماء (علم الأحفارِيات) في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان اكتشاف جمجمة أسلاف البرمائيات القديمة المتحجرة أثناء النظر في محفوظات المتحف.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة كالفين سو ، وهو طالب دكتوراه في العلوم البيولوجية بجامعة جورج واشنطن ، في البيان: "استخدام اسم كيروميتر له تداعيات مهمة على كيفية ربط العلم الذي يقوم به علماء الأحياء في المتاحف بالجمهور العام".

اضاف البيان  "لأن هذا الحيوان هو قريب بعيد للبرمائيات الحديثة ، وكيروميتر هو أيقونة برمائية حديثة ، فقد كان الاسم المثالي له."

تم اكتشاف الجمجمة ، التي يبلغ طولها حوالي بوصة واحدة (2.5 سنتيمتر) ولها "حفر عين بيضاوية الشكل" لأول مرة من قبل نيكولاس هوتون الثالث ، وهو عالم حفريات وأمين مقتنيات في مؤسسة سميثسونيان. اكتشف هوتون الجمجمة أثناء استكشاف Red Beds ، وهو نتوء صخري غني بالاحفورات في تكساس.

 خلال موسم الحقل هذا ، اكتشف هوتون وفريقه العديد من الأحفورات "لدرجة أنهم لم يتمكنوا من دراستها جميعًا بالتفصيل" ، وفقًا للبيان.

ثم في عام 2021 ، عثر عليها أرجان مان ، عالم حفريات ما بعد الدكتوراه في المتحف والمؤلف المشارك في الدراسة ، في المحفوظات.

وقال مان في البيان: "قفزت إلينا إحدى الحفريات على الفور - هذه الجمجمة المحفوظة جيدًا والتي تم تحضيرها في الغالب."

لاحظ علماءالأحياء أن الجمجمة تحتوي على صفات فيزيائية فريدة تميزها عن رباعيات الأطراف الأخرى ، وهي الأسلاف القديمة للبرمائيات. على سبيل المثال ، كان جزء الجمجمة الذي يحتوي على محاجر الحيوان "أقصر بكثير من خطمه الطويل". يعتقد العلماء أن الحيوان من المحتمل أن "يشبه سمندل قوي" ويستخدم خطمه الأطول "لاصطياد الحشرات الصغيرة التي تشبه اليرقات" ، وفقًا للبيان.

حدد الباحثون أن الحيوان ليس ضفدعًا ولكنه ينتمي إلى رتبة Temnospondyls ، والتي يُعتقد أنها الأسلاف المشتركة لـ Lissamphibia ، وهي المجموعة التي تضم جميع البرمائيات الحديثة ، مثل الضفادع والسمادل والديدان العمياء.

يمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد الباحثين على فهم أفضل لكيفية تطور هذه المجموعات وكيف تتناسب معًا على شجرة النشوء.

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