علماء آثار صينيون يكتشفون مقابر بها كنوز مذهلة

كشف علماء آثار صينيون عن مئات المقابر والآثار، بما في ذلك العديد من السيوف البرونزية ، التي يعود تاريخها إلى فترة ولايات المتحاربة التي مضى عليها أكثر من 2200 عام.

تم العثور على المقابر والتحف في مقبرة بايزهوانغ بقرية دينج تشنغ ، التي تقع ضمن مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبى وسط الصين.

وفقًا لبيان مترجم صادر عن علماء آثار إقليميين ومدنيين ، كشفت الحفريات في نوفمبر 2023 عن أكثر من 500 قطعة أثرية ثقافية ، بما في ذلك السيوف والحوامل النحاسية وأواني الطقوس والفخار والخواتم اليشمية والبكرات وعربة مدفونة بجانب هياكل عظمية لاثنين من الخيول.

تم العثور على القطع الأثرية في 174 مقبرة بالمقبرة يعود تاريخها إلى ما بين 478 و 221 قبل الميلاد. كما عثر علماء الآثار على مقبرتين من عهد أسرة هان الصينية (206 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد).

كانت شيانغيانغ جزءًا من ولاية تشو القوية آنذاك. يأمل علماء الآثار أن تلقي الاكتشافات الضوء على كل من الفترة والدولة نفسها.

يعتبر الخبراء فترة ولايات المتحاربة فترة تكوينية في التاريخ الصيني ، عندما تنافست سبع ولايات قديمة - تشين ، هان ، وي ، تشاو ، تشي ، تشو ويان - على التفوق.

وتلت ما يعرف بفترة الربيع والخريف ، عندما أدى النبلاء المحليون إلى تآكل سلطة أسرة تشو الحاكمة في وسط الصين ؛ وانتهت بحروب غزو تشين ، التي أدت إلى أول إمبراطورية صينية موحدة تحت حكم أسرة تشين.

وقالت جليندا تشاو ، عالمة الآثار والمؤرخة في كلية أورسينوس بولاية بنسلفانيا والتي لم تشارك في الحفريات ، إن فترة ولايات المتحاربة كانت فترة تغييرات كبيرة في منطقة شيانغيانغ.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع Live Science: "شهد منتصف إلى أواخر فترة ولايات المتحاربة التحول السياسي لهذه المنطقة من حكم ذاتي سابق باسم دينغ إلى أرض محتلة تحت حكم تشو المتوسعة".

وأضافت أن اكتشافات المقبرة ستساعد في الدراسات المستقبلية للوقت والمكان ، كـ "مخزون أساسي للمعلومات حول كيفية قيام الأشخاص الذين عاشوا خلال هذا الانتقال بمعالجته ثقافيًا واجتماعيًا على المستوى المحلي والمجتمعي".

وأوضحت أن الأحجام النسبية للمقابر ، وبنيتها ، والسلع الجنائزية التي تحتوي عليها تظهر بوضوح مستويات مختلفة من الرتبة الاجتماعية والثروة ، مما قد يساعد الباحثين على تحديد مدى عكس الممارسات الجنائزية للتنظيمات الاجتماعية.

وتحتوي مقبرة كبيرة على عربة وهياكل عظمية لاثنين من الخيول. يعتقد علماء الآثار أن هذه تخص نبيلًا من أعلى طبقة اجتماعية.

وبحسب البيان ، فإن العربة الخشبية كانت ذات عجلتين ، بينما عُثر على هياكل الخيول بجوار العجلات وظهورها لبعضهما البعض ورؤوسها متجهة نحو الشمال.

وأخبر المؤرخ إي بروس بروكس ، أستاذ أبحاث اللغة الصينية بجامعة ماساتشوستس أمهيرست ومدير مشروع ولايات المتحاربة والذي لم يشارك أيضًا في الاكتشافات ، موقع Live Science أن ولاية تشو كان لديها في الأصل ثقافة مميزة فرضتها على أراضيها المحتلة ؛ ولكن بحلول القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد ، كانت الدولة تحاول اكتساب الثقافة الشمالية ، "بنجاح كبير لدرجة أن القليل من كلمات لغة تشو صمدت الآن".

لكنه أشار إلى أنه لا يوجد شيء في البيان يذكر أي تحف مميزة من تشو: "ننتظر باهتمام لنرى ما قد يكون التوجه الثقافي لتلك المواقع" ، كما قال في رسالة إلكترونية.