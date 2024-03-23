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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة تحذر من ارتباط محتمل بين البلاستيك الميكروي وانتشار السرطان |تفاصيل

صدى البلد

تشير دراسة مخبرية إلى أن البلاستيك الميكروي قد يبقى في الجسم لفترة أطول مما كان يعتقد العلماء سابقًا ، وقد يساهم في انتشار السرطان داخل الأورام.

ومع ذلك ، فإن لهذه الدراسة عدة قيودعلى سبيل المثال ، استخدم العلماء خلايا سرطانية نمت في أطباق مختبرية ، لذلك لا يزال يتعين معرفة كيفية تطبيق النتائج على الأنظمة البيولوجية الواقعية خارج ظروف المختبر المحكومة.

 كما أن البلاستيك الميكروي الذي تمت دراسته يختلف إلى حد ما عن الموجود في البيئة ، لأن الأخير له أشكال مختلفة ويتحلل بطرق معينة.

ومع ذلك ، فإن نتائج دراسة أطباق المختبر "مقلقة للغاية" ، كما أخبر نيكولاس شارتر ، الباحث الذي يدرس البلاستيك الميكروي في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو وجامعة سيدني ، موقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني. وقال شارتر الذي لم يشارك في البحث الجديد: "هذه الأنواع من الدراسات هي بمثابة علامات تحذير مبكرة حرجة بالنسبة لنا للتصرف".

يدخل البلاستيك الميكروي والنانوي (MNPs) الجسم بشكل أكثر شيوعًا عن طريق الاستنشاق ، أو بشكل أقل شيوعًا بقليل ، عن طريق الابتلاع. 

أظهرت الأبحاث السابقة أن جزيئات MNPs الأصغر - التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر والتي توجد في زجاجات المياه التي تستعمل لمرة واحدة - تكون أكثر توغلًا من الجزيئات الأكبر.

 أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا المزروعة في المختبر وعلى الفئران أن هذه الجزيئات يمكن أن تخترق أغشية الخلايا وتتراكم في الخلايا وتؤدي إلى إجهاد خلوي.

ومع ذلك ، فإن كيفية تراكم MNPs في الخلايا غير مفهومة بشكل جيد.

الآن ، أظهرت دراسة نُشرت في فبراير في مجلة Chemosphere أن MNPs يمكن أن تنتقل من خلية إلى الجيل التالي لها عندما تنقسم الخلية إلى اثنتين. والأكثر من ذلك ، أن البلاستيك لا يُظهر أي علامة على إخراجه من الخلايا.

لدراسة هذا ، قام الباحثون بتعريض خلايا سرطان القولون المختلفة لأحجام مختلفة من MNPs في أطباق المختبر.

ركزوا على خلايا سرطان القولون لأن معدل الإصابة بالمرض يتزايد ، كما أخبرت المؤلفة المشاركة في الدراسة فيرينا بيشلر ، وهي باحثة في جامعة فيينا ، موقع Live Science في رسالة بريد إلكتروني. وقد نظروا تحديدًا إلى البوليسترين ، وهو أحد أكثر أنواع البلاستيك استخدامًا.

بعد وضع علامة على هذه الجزيئات بجزيئات فلورية وتتبعها ، وجد الفريق أن حجم الجزيئات يحدد ما إذا كانت تتراكم في الخلايا ، وهو ما يتفق مع التقارير السابقة. 

لم تتمكن الجزيئات التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر ، وهي الأكبر في الدراسة ، من دخول الخلايا ، بينما دخلت الجزيئات الأصغر وتراكمت.

ثم حقق الباحثون فيما يحدث لهذه البلاستيكات المجهرية عندما تنقسم خلايا السرطان. ووجدوا أن الجزيئات تنتشر بين الخلايا المنقسمة حديثًا ولاحظوا أن الخلايا المعرضة لـ MNPs كانت أكثر تحركًا من تلك التي لم تتعرض لها.

تساعد قدرة الخلايا السرطانية على الانتقال على انتشارها إلى مواقع جديدة في الجسم ، أو النقائل. ووجد الباحثون أن الخلايا المعرضة لجزيئات MNPs الصغيرة تتحرك بشكل أسرع من الخلايا غير المعرضة ، مما يوحي بأن MNPs قد تساعد في تغذية نقائل السرطان.

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