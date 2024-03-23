محمد منصور ينضم إلى نخبة خبراء بنك أوف أمريكا.. خبرة مصرية بالمجلس الاستشاري الأعلى

تم اختيار المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر ورئيس مجلسي إدارة مجموعة منصور، وأكاديمية "الحق في الحياه"، لعضوية المجلس الاستشاري الأعلى لـ بنك أوف أمريكا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب

يعد المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب في أحد أعرق وأكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تبلغ أصوله أكثر من 3 تريليون دولار.

محمد منصور وزير النقل الأسبق

يعمل المجلس الاستشاري الأعلى للبنك الذي يتكون من ثماني أعضاء علي تقييم استراتيجيات البنك وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين الخدمات المالية التي يقدمها البنك للعملاء في أكثر من 150 دولة حول العالم.



وتم تصنيف مجموعة منصور المصرية ثالث أقوى شركة عربية ضمن قائمه فوربس للشرق الأوسط لعام 2024.



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Mohamed Mansour - Mansour Group