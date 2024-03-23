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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد منصور ينضم إلى نخبة خبراء بنك أوف أمريكا.. خبرة مصرية بالمجلس الاستشاري الأعلى

المهندس محمد منصور
المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق

تم اختيار المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر ورئيس مجلسي إدارة مجموعة منصور، وأكاديمية "الحق في الحياه"، لعضوية المجلس الاستشاري الأعلى لـ بنك أوف أمريكا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. 

المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب

يعد المهندس محمد منصور أول رجل أعمال مصري يتم اختياره لهذا المنصب في أحد أعرق وأكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تبلغ أصوله أكثر من 3 تريليون دولار.

محمد منصور وزير النقل الأسبق

يعمل المجلس الاستشاري الأعلى للبنك الذي يتكون من ثماني أعضاء علي تقييم استراتيجيات البنك وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين الخدمات المالية التي يقدمها البنك للعملاء في أكثر من 150 دولة حول العالم.


وتم تصنيف مجموعة منصور المصرية ثالث  أقوى شركة عربية ضمن قائمه فوربس للشرق الأوسط لعام 2024.


مزيد من المعلومات عن المهندس محمد منصور في هذا اللينك
Mohamed Mansour - Mansour Group

محمد منصور مجموعة منصور بنك اوف أمريكا المهندس محمد منصور المجلس الاستشاري

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