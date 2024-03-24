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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: زيارة جوتيريش لمعبر رفح دليل نجاح الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية

جوتيريش
جوتيريش

تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح ومستشفى العريش لتفقد المصابين الفلسطينيين.

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الحرازين: زيارة جوتيريش اليوم تدل على أهمية معبر رفح للشعب الفلسطينى

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ترحيب برلماني بزيارة جوتيريش لـ معبر رفح.. نواب يؤكدون: تحمل رسائل هامة للمجتمع الدولي ومصر لم تتأخر يوما عن أداء دورها في دعم القضية الفلسطينية

وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قيام جوتيريش بزيارة معبر رفح دلالة واضحة على نجاح الدور المصري في القضية الفلسطينية".
 

وأضاف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية،: "زيارة جوتيريش رهان خاسر من قبل دولة الاحتلال على اغتيال الدور المعنوي سواء للأمم المتحدة أو للدولة المصرية".

وأكد: "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح دلالة واضحة على عدم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تقويض دور مصر في دعم القضية الفلسطينية".

جوتيريش

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