عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

اقرأ أيضا:

txt

قاضي محاكمات الإخوان السابق يجيب لـ صدى البلد: هل وقع تعذيب بالسجون للمتهمين بالإرهاب؟

txt

المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟

txt

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

txt

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد "هل اختلفت النيابة الإدارية في عهد السيسي عن ذي قبل"؟

txt

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

txt

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

txt

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟

txt

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

txt

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

txt

قاضي محاكمات الإخوان السابق يجيب لـ صدى البلد: هل وقع تعذيب بالسجون للمتهمين بالإرهاب؟

txt

المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟

txt

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

txt

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد "هل اختلفت النيابة الإدارية في عهد السيسي عن ذي قبل"؟

txt

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

txt

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

txt

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟

txt

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

txt

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

txt

قاضي محاكمات الإخوان السابق يجيب لـ صدى البلد: هل وقع تعذيب بالسجون للمتهمين بالإرهاب؟

txt

المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟

txt

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

txt

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

اقرأ أيضا:

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد "هل اختلفت النيابة الإدارية في عهد السيسي عن ذي قبل"؟

txt

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

txt

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

txt

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟

txt

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

txt

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.ـ

الدائرة الثالثة إرهاب الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المستشار وجدي عبد المنعم أحداث رمسيس قضية أحداث رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

عدسة صدى البلد ترصد مشاهد من حريق عقار حي الواحة.. صور

تصعيد جديد .. إسرائيل تشن ضربات جوية على بعلبك شرقي لبنان | فيديو

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. مهلا شهر الخيرات والبركات

أقل سعر دولار اليوم 24-3-2024

منصة ترامب «Truth Social» تحقق نحو 3 مليارات دولار بعد طرحها للاكتتاب العام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ