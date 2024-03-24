عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 19 متهمًا بـ«خلية المرج الثالثة»

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب

تستمع الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

اقرأ أيضا:

txt

ناجي شحاتة يجيب صدى البلد : لماذا وصفت الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

txt

قاضي محاكمات الإخوان السابق يجيب لـ صدى البلد: هل وقع تعذيب بالسجون للمتهمين بالإرهاب؟

txt

المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟

txt

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2022، المتهمون من الأول وحتي الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

اقرأ أيضا:

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد: هل تم التحقيق من النيابة الإدارية لموظفين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية؟

txt

المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد "هل اختلفت النيابة الإدارية في عهد السيسي عن ذي قبل"؟

txt

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

txt

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

txt

أيهما أولى في تعامل النيابة الإدارية بلاغ الجهة الحكومية أو الرقابية أم شكوى المواطن؟

txt

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

واشترك المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

كما اشترك المتهمون من الأول وحتي التاسع عشر، في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

الدائرة الثالثة إرهاب الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المستشار وجدي عبد المنعم خلية المرج الثالثة الانضمام لجماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة والأهلي أمام مودرن فيوتشر بالدوري

وجه هادئ أشعل ضجة.. قصة إعلان دوقوا الشماسي الذي يواجه القضاء

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 19 متهمًا بـ«خلية المرج الثالثة»

حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح.. وترد على شائعة مثيرة مع حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

مش هتندم إنك اشترتها.. مواصفات سماعة «OnePlus Buds V»

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ