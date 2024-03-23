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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف

إمام عاشور
إمام عاشور

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا.

إمام عاشور يجري عملية جراحية 

 وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد. وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

مصطفى شوبير يساند إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر

مصدر بـ الأهلي يكشف تطورا مفاجئا في إصابة إمام عاشور

أول تعليق من إمام عاشور 

وكتب إمام عاشور عبر ستوري على انستجرام: “اعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل شيء”.  

وأثبتت الأشعة التي خضع  لها إمام عاشور إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وتم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا و نظيره في النادي الأهلي.

أحمد جاب الله النادي الأهلي امام عاشور المنتخب الوطني نيوزيلندا

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