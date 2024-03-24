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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب.. اليوم

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

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كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

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محاكمة مرتضى منصور

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محكمة القاهرة الاقتصادية عمرو أديب سب عمرو أديب مرتضى منصور

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