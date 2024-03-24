اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

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أولى جلسات سب عمرو أديب

كانت القضية تم نظرها أمام محكمة جنح العجوزة، في جلستها المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي، وأصدرت قرارها، بإحالة دعوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص.

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محاكمة مرتضى منصور

البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.