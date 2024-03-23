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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الجيل يشيد بتقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى باستعراض د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتقرير المتابعة الثانى الذى أعدته اللجنة الحكومية  لترجمة مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية لكل مخرجات  المحاور  السياسية والاقتصادية والمجتمعية وما تفرع عن تلك المحاور  من اتخاذ إجراءات نحو تشكيل المجالس المحلية وتدريب وتأهيل العاملين فى الإدارات المحلية وفى مجالات التجارة والصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والسياحة والتعليم والبحث العلمى .

وأضاف رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له أنه كان يتمنى أن يعلن رئيس الحكومة تقرير المتابعة الثانى قبل إصدار قرارات محافظ البنك المركزى بشأن تخفيض قيمة الجنيه بحيث يشمل تقرير المتابعة التوصيات التى انتهى إليه المرحلة الثانية من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وقصره على مناقشة القضايا الاقتصادية التى يمر بها الوطن والدولة وان تكون تلك التوصيات محددات أمام محافظ البنك المركزى وهو يقرر تخفيض العملة الوطنية.

وأبدى الشهابى ترحيبه الشديد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بمناقشات الحوار الوطنى وتوصياته ومخرجاته  وتوجيهاته المُستمرة للحكومة بالعمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات  في مختلف المجالات.

كما ثمن رئيس حزب الجيل اهتمام رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وحرصه على التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى بحيث يتحقق التكامل والتنسيق بينه وبين الحكومة ووزراتها لتنفيذ التوصيات والمخرجا.

كما أشاد ناجى الشهابي فى هذا الإطار بتفعيل الحكومة للمجموعة التنسيقية المُشتركة، التى ضمت ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، وهو ما ظهر فى هذا تقرير المتابعة الوافى والشامل الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى رئيس مجلس الوزراء اللجنة الحكومية الحوار الوطني الرئيس السيسي

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