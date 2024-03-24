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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأحد،  أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29279 نقطة.

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صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 35628 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12487 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 6692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 9541 نقطة.

البورصة المستثمرين الاسهم مشتريات المستثمرين

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