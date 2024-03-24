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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنع استغلال المواطنين|محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس داخل المواقف

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لاستغلال الركاب.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ  ، توجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

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ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 055/2303693 ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة ، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخط الساخن التسعيرة الجديدة الشكاوى الحكومية المراكز والمدن سيارات الأجرة والسرفيس محافظ الشرقية

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