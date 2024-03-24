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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس ويتفقدان "اللغات 2"

صدى البلد

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، كما تفقدا مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢".

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمُقامة على  مساحة ٨٧٦٢ مترا مربعا، وتضم ٢٨ فصلًا ، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال وتعرفهم على الحروف والكلمات الإنجليزية من خلال عدة أنشطة تعليمية مبسطة ، كما تفقدا قاعة الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذجا تعليميا متميزا يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

بينما أوضح محافظ الشرقية أن ما نشهده اليوم من افتتاح للمدارس الدولية واللغات يُعد نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال تطوير المناهج التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة ، مؤكداً حرصه على التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج أجيال قادرة على العمل والبناء بما ينعكس على دورهم في صناعة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وثمن المحافظ الجهود المبذولة من وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية والنهوض بالعملية التعليمية في مصر من خلال دعم المعلمين وحل كافة مشاكلهم وسد العجز بالمدارس وتدريبهم على احدث الوسائل التكنولوجية الحديثة باعتبارهم يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية والنهوض بها.

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وحرص وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية على تفقد مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢" والتى تضم ٢١ فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي ، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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